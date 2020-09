Coronavirus, "io insultato perché spiego che si può gestire"

(Foto Afp)

"Continuo a subire attacchi personali e a ricevere insulti, si mette anche in dubbio la mia professionalità da parte di non addetti ai lavori. Questo perché cerco di spiegare che le infezioni da Covid-19 sono gestibili, in molti casi curabili e nella maggioranza dei casi di lieve impatto sulla salute. Certo, una piccola parte ha complicanze e può andare incontro a morte". E' lo sfogo su Facebook di Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita)

"La mia posizione non piace perché non è in linea con gli allarmismi di molti giornalisti e colleghi - aggiunge - Io continuo a fare il mio lavoro assistendo anche i pazienti con Covid-19 con il supporto di una squadra fantastica di medici e infermieri".