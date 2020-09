Coronavirus, medico 61enne fra gli ultimi 3 decessi in Emilia Romagna

(Foto Fotogramma)

E' il medico Ivo Cilesi il 61enne con coronavirus che è deceduto all'ospedale Maggiore di Parma nella notte tra domenica e lunedì scorsi. E' uno dei tre decessi che si sono aggiunti ieri al bilancio dei morti in Emilia Romagna, arrivati a 11. Era nato a Genova e viveva nel Bergamasco. Era un professionista esperto in Doll Therapy, per i pazienti in cura al centro Alzheimer del Ferb di Gazzaniga.

Cilesi si trovava a Salsomaggiore quando è stato colpito da una crisi respiratoria e ha avuto bisogno del ricovero, prima a Fidenza e poi a Parma, in medicina d'urgenza. Sottoposto al tampone del coronavirus, è risultato positivo. L'uomo sarebbe stato già affetto da problemi di salute. I medici, in ogni caso, stanno portando avanti degli accertamenti approfonditi, come già comunicato dalla Regione Emilia Romagna.