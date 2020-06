Coronavirus, oltre 100mila casi nel mondo

(Afp)

Sono 102.132 casi di nuovo coronavirus nel mondo e 3.488 morti. In Europa i casi sono 7.541 casi e 213 le morti. In Italia 4.636 i casi. Lo scrive il Centro europeo per il controllo delle malattie, certificando dunque che si sono sorpassati i 100 mila casi, come preannunciato ieri dall'Organizzazione mondiale della sanità.