Coronavirus, 194 morti in Iran

Sale a 6.566 il bilancio dei casi confermati di coronavirus in Iran, mentre il numero dei decessi è arrivato a 194. Lo rende noto la tv di stato iraniana, citando i dati del ministero della Sanità.

Il nuovo bilancio fornito da Teheran mostra che vi sono stati quindi in 24 ore 49 decessi a causa del virus e 743 nuovi contagi. Solo nella capitale Teheran si contano circa 1.800 casi. Il portavoce del ministero della Sanità ha esortato la popolazione a non recarsi nelle province più colpite e di cercare di stare il più possibile in casa. Il portavoce ha inoltre reso noto che sarebbero 2.134 le persone che sono guarite e sono state dimesse dagli ospedali.