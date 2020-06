Coronavirus, primo morto a Torino

Afp

Primo decesso a Torino di paziente positivo al test coronavirus. E' deceduto in mattinata all'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo piemontese un uomo di 76 anni, torinese, affetto da molteplici patologie che era risultato positivo al test per Covid-19. Salgono a 13 i decessi di persone positive in Piemonte, mentre al momento sono 50 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Lo comunica la Regione.

E' invece a casa, in isolamento, il bimbo di 9 anni che ieri si è recato al pronto soccorso dell'ospedale infantile, Regina Margherita di Torino con sintomi compatibili al Coronavirus. Sottoposto a tampone e risultato positivo. Il piccolo, che era accompagnato dai genitori, è stato sottoposto in stretta sorveglianza nella sua abitazione.