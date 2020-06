Coronavirus, Sileri: "Casi in crescita, presto per previsioni"

Fotogramma

"C'è un crescita dei casi, dei contagi e del numero di pazienti deceduti, quello che dico è attenzione a leggere i numeri: controllarli ogni giorno per attendere il calo è molto precoce. Quindi anche se oggi dovesse esserci un aumento o una diminuzione di 50-100 unità è presto per dire se la situazione sta migliorando o peggiorando. Attenzione, noi stiamo crescendo nel picco ed è normale durante una epidemia. Servono almeno 7-14 giorni per capire se in altre zone si svilupperanno altri focolai, solo dopo questo periodo potremmo capire quanto le misure hanno funzionato". Lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Radio Cusano Campus, parlando dell'emergenza coronavirus in Italia.

"Abbiamo dovuto allargare la zona rossa per far sì che ci fosse un maggior contenimento, purtroppo avete visto quello che è accaduto tra sabato e domenica con la fuga. Mi auguro - conclude - che queste persone arrivate nelle loro zone d'origine comunichino alle autorità sanitarie la loro condizioni e si mettano in quarantena".