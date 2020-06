Coronavirus, Iss: "In media 8 giorni tra sintomi e decesso"

(Foto Afp)

In media trascorrono 8 giorni tra l'insorgenza dei sintomi di Covid-19 e il decesso del paziente: dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (4 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (4 giorni). E' quanto emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità che analizza le caratteristiche dei pazienti deceduti positivi, pubblicato sul sito Epicentro, e aggiornato al 17 marzo. Inoltre il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è stato di 1 giorno in più in coloro che venivano trasferiti in rianimazione, rispetto a quelli che non venivano trasferiti (5 giorni contro 4 giorni).

Tra i pazienti morti per Covid-19, il numero medio di patologie pregresse osservate in questa popolazione è di 2,7. E solo 3 pazienti, e non 12 come indicato in precedenza, non presentavano nessuna malattia (0,8% del campione), 89 (25,1%) era affetto da 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25,6%) e 172 (48,5%) erano colpiti da 3 o più patologie, si legge ancora nel Report.

Nelle persone decedute positive al Covid-19 la terapia antibiotica è stata quella più utilizzata (83% dei casi), meno usata quella antivirale (52%), più raramente la terapia steroidea (27%).

"Il comune utilizzo di terapia antibiotica – si legge nel documento - può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con l'inizio di una terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di Covid-19. In 25 casi (14,9%) sono state utilizzate tutte e tre le terapie".