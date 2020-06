Coronavirus, "ecco quale mascherina usare"

(Afp)

"Se tutti indossassero la mascherina, si limiterebbe il contagio" da nuovo coronavirus. Ma ammesso di trovarla, quale bisognerebbe utilizzare? "La mascherina chirurgica, che è impermeabile", spiega in un'intervista al 'Corriere della Sera' Gloria Taliani, infettivologa del Policlinico Umberto I di Roma. Che sui dispositivi più sofisticati avverte: le mascherine Ffp2 e Ffp3 "sono usate dal personale medico, ma sono sconsigliate agli altri. Sono mascherine filtranti, al 90 e al 95%, con valvole a carboni attivi. Mentre la mascherina chirurgica protegge gli altri dalla nostra saliva, quelle filtranti proteggono noi da quello che c'è fuori: ma se siamo positivi e le indossiamo, rischiamo di diffondere il virus".

La mascherina chirurgica quindi è davvero sicura? "Sì, offre una protezione totale, ma va saputa indossare - precisa l'esperta - Deve essere appoggiata sotto il mento, legata, e deve coprire il naso. Deve restare ben aderente al viso. Ci sono persone che la indossano come una foglia di fico. C'è anche un rinforzo di metallo sul dorso del naso: se si lascia uno spazio aperto, le goccioline possono cadere e allora non serve a niente". E le mascherine si possono riutilizzare? "L'ideale sarebbe cambiarle a ogni uso, ma se si vogliono riusare - raccomanda Taliani - bisogna lavarsi bene le mani, per non infettare gli oggetti".