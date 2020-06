Coronavirus, Garattini: "Grande risultato se vaccino a fine anno"

(Fotogramma)

"Sarebbe un grande risultato se il vaccino arrivasse per fine anno". Lo ha detto il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Pur vivendo a Milano, io sono profondamente bergamasco, ho ancora diversi parenti lì. Provo grande pena. Sono stati fatti troppi errori e questi errori pesano".

"Stiamo affrontando questa emergenza - sottolinea Garattini - senza un piano pandemico. Nessuno ha istruito i medici del territorio e nessuno ha dato loro i mezzi per agire in sicurezza. Speriamo si riesca a riconoscere ed evitare in futuro questi errori. La globalizzazione implica anche la circolazione di virus e batteri, dobbiamo essere preparati".