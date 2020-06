Coronavirus, Guerra (Oms): "Velocità nuovi casi in lieve calo"

(Foto Fotogramma)

"La velocità di espansione dei nuovi casi di Covid-19 è in lieve diminuzione in Italia. Ora bisogna resistere. Per quanto? Dipende dalla settimana entrante". Lo ha affermato Ranieri Guerra, assistant director general dell'Oms, ospite di 'Mezz'ora in Più' su RaiTre. Secondo Guerra, "c'è un problema di preparazione di fondo di tutti i Paesi. Prepararsi per un virus sconosciuto come Covid-19 non è facile. Nella fase acuta il Governo ha risposto con coerenza. I cittadini sono stati sorprendenti".