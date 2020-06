Coronavirus, nel Lazio 1.272 casi positivi e 53 pazienti deceduti

(Foto Fotogramma)

Sono 1.272 gli attuali casi di Covid-19 nella Regione Lazio. "Di questi 522 sono in isolamento domiciliare, 671 sono ricoverati non in terapia intensiva, 79 in terapia intensiva. Sono 53 i pazienti deceduti e 58 le persone guarite". Lo sottolinea il bollettino quotidiano dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

Nel Lazio oggi registriamo "193 casi di positività, in lieve aumento rispetto alle ultime 24 ore, mentre i decessi sono stati 3. Continua l'aumento delle persone guarite, che sono 58 in totale, e tra loro si registra la guarigione della 'paziente 1' di Rieti. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 4.164". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Però "la prossima settimana ci aspettiamo un aumento dei casi Covid-19", sottolinea aggiungendo: "Sarà una settimana decisiva. Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e in questa settimana verranno riconvertiti e dedicati 600 posti letto complessivi per l'emergenza Covid-19. Il sistema sanitario regionale sta tenendo ed è pienamente operativo".

"A oggi il 20% dei tamponi effettuati nel Lazio somministrati a personale sanitario, oltre 2.600", spiega ancora D’Amato. "Con il Gemelli è stata avviata la sperimentazione per un test rapido, in settimana risultati, in caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto a operatori servizio sanitario", precisa l'assessore.