Coronavirus, oltre 7.900 candidature a 'Medici per Covid'

Sono oltre 7.900 le candidature raccolte in 24 ore con 'Medici per Covid'. L'operazione, lanciata venerdì 20 marzo dal ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia durante una conferenza stampa nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, è terminata alle 20 di sabato 21. Prevedeva la possibilità di presentare la propria candidatura per entrare a far parte della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali impegnate nell'emergenza coronavirus.

Nelle 24 ore in cui è stato possibile compilare il form online dedicato all'iniziativa 'Medici per la Protezione civile, "il Dipartimento - informa la stessa Pc- ha raccolto oltre 7.900 candidature che saranno valutate nelle prossime ore. Ringraziamo tutti i medici che, su base volontaria, hanno aderito all'iniziativa".​

"Quasi 8 mila medici hanno risposto all'appello. Un atto di amore e di orgoglio per il Paese", ha commentato Boccia su Facebook. "Quando abbiamo proposto una task force di medici da arruolare per fronteggiare l'emergenza coronavirus - scrive il ministro - molti pensavano che forse potessero arrivare 100 domande, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Abbiamo aperto un bando con la Protezione civile e siamo stati travolti dall'Italia migliore. Lo Stato farà di tutto per sostenerli e ringraziarli. Sarà una squadra di interposizione che partirà dalla Lombardia e poi si sposterà in tutta Italia dove servirà".