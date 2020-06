Influenza, 264 mila casi in 7 giorni: incidenza ormai bassa

Fotogramma /Ipa

Nella settimana dal 9 al 15 marzo il numero di casi di sindrome simil-influenzale continua a diminuire e il livello di incidenza raggiunto si colloca all’interno della soglia di bassa intensità. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 264.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 7.199.000 casi. Lo rivela l'ultimo rapporto Influnet.

In Italia l’incidenza totale è pari a 4,4 casi per mille assistiti, in calo soprattutto nelle classi di età pediatrica, stabile in quelle degli adulti e anziani. Piemonte, Lombardia, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Liguria, Toscana, Marche e Sardegna le regioni maggiormente colpite.