Coronavirus, Ricciardi: "Al lavoro per tracciamento"

(Foto Afp)

Le tecnologie per il tracciamento "saranno strumenti utili. Abbiamo già consigliato il governo, in particolar modo il ministro della Salute e il ministro per l'Innovazione, perché è stata fatta una call per acquisire proposte da tutti i centri ricerca, da tutte le imprese e da tutti coloro che hanno lavorato in questo settore. Le analizzeremo rapidamente, peraltro con la grande disponibilità del Garante per la privacy, ci stiamo muovendo in questa direzione e sono stato contattato dai colleghi tedeschi che vogliono percorrere esattamente la stessa strada". Così Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della Sanità e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'epidemia, ospite di SkyTg24, precisando che poi "la decisione sarà di tutto il governo".

I piani pandemici in Italia sono stati fatti "a partire dal 2002 con la Sars e quello più completo è stato fatto nel 2009 con la pandemia influenzale da H1N1. Queste sono basi importanti, ma sono rivolti ad altri virus per cui vanno aggiornati a seconda delle caratteristiche di questo virus, che è nuovo", evidenzia.

"Occorre un'alleanza fra scienza e politica, noi ci esprimiamo e i politici ci devono ascoltare, perché a beneficiarne poi sono i cittadini. Se i politici non ci ascoltano, fanno dei disastri", dice ancora.