Coronavirus, Fontana: "Dopo paziente 1 da scienziati no grande servizio"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Gli scienziati da noi dopo al notizia del paziente 1 non hanno fatto un grande servizio perché battibeccavano. C'era chi sosteneva che era una stupidata, chi sosteneva che fosse una cosa seria, ma la percezione è che i nostri cittadini non sono stati messi in allerta". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, ospite in collegamento ad 'Iceberg Lombardia' su Telelombardia.

"Se avessimo subito agito in maniera rigorosa come stiamo facendo adesso fin dal primo giorno - ha spiegato Fontana - forse qualche settimana di chiusura l'avremmo evitata e forse avremmo avuto qualche vittima in meno".

Quindi ha aggiunto: "Io temevo una cosa di questo genere perché avevo letto attentamente quello che la stampa scriveva, in particolare avevo letto un'intervista del presidente della Cina che aveva definito il coronavirus la più grande evenienza sanitaria del suo Paese. E dato che il presidente della Cina parla poco e ancor più di rado dice cose non vere, perché non ha bisogno di fare sensazionalismo, questa cosa mi aveva molto preoccupato".