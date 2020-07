Coronavirus, Ricciardi: "Allentamenti? Preludio a nuovi focolai"

Fotogramma

Dopo l'ormai famosa circolare del Viminale e il trend dei casi di Covid-19 in rallentamento, si moltiplicano le segnalazioni di persone che iniziano a 'rompere' l'isolamento e a uscire di casa. Con le festività pasquali alle porte, si potrebbe innescare un indesiderato e non autorizzato allentamento delle misure. "Ma certamente ogni allentamento prelude all'interruzione del miglioramento e a nuove ondate di focolai epidemici", avverte Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, raggiunto dall'AdnKronos Salute. Dunque è importante resistere per non vanificare tutto? "Assolutamente", conclude l'esperto.