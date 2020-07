Speranza: "Bene lettera medici, cruciale ruolo territorio"

(Fotogramma)

"Sono condivisibili" per il ministro della Salute, Roberto Speranza, "i contenuti della lettera scritta in questi giorni sui social da un gruppo di medici. Molti dei temi avanzati si inseriscono nella strategia in 5 punti che stiamo portando avanti, dalla necessità di garantire dispositivi di protezione individuale al personale sanitario alla realizzazione di Covid-Hospital per consentire alle altre strutture di operare in sicurezza, dalla App per il tracciamento all'indagine di sieroprevalenza".

"Ritengo anche cruciale il tema del territorio e le squadre speciali Usca, citate nella lettera, sono uno degli strumenti che abbiamo già messo in campo - sottolinea Speranza in una nota - Ministero della Salute ed Aifa stanno lavorando a pieno regime anche per individuare le diagnostiche e le terapie più efficaci e portarle 'a domicilio' è sicuramente una delle strade da percorrere", assicura il ministro dopo la missiva indirizzata a Governo, Regioni e Ordini da un gruppo social di circa 100 mila medici impegnati nell'emergenza Covid-19.