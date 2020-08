Lombardia, 609 nuovi positivi e 94 morti

(Afp)

Sale a 80.723 il numero di positivi al nuovo coronavirus in Lombardia, +609 rispetto a ieri ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Quanto ai decessi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 94 in più, per un totale di 14.839 vittime dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati in terapia intensiva sono 400 (-80), quelli non in terapia intensiva 5.702 (-146). Il totale dei tamponi effettuati è invece di 466.287 (+10.993).

Aumenta anche il numero di positivi al nuovo coronavirus nella città di Milano. Il totale sale a 8.867, +101 rispetto a ieri. Nella provincia, invece, i positivi sono 21.094 (+201). Ieri erano stati 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città. E' quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia.

Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.671 (+49), a Brescia 13.460 (+69), a Como 3.470 (+30), a Cremona 6.219 (+16) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. A Lecco i positivi sono 2.448 (+29), a Lodi 3.222 (+18), a Monza 5.015 (+41), a Mantova 3.234 (+16), a Pavia 4.704 (+52), a Sondrio 1.276 (+10), a Varese 3.148 (+75).