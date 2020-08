Scotti (Fimmg): "Da colleghi no segnali aumento casi in fase 2"

immagine di repertorio (Fotogramma)

Medici di famiglia 'sentinelle' sul territorio, in grado di captare - prima ancora dei numeri ufficiali - un aumento dei casi di Covid-19 dopo la fine del lockdown? "In effetti siamo in contatto con colleghi di tutta Italia, ma al momento non ci sono arrivate segnalazioni in questa direzione dai medici di medicina generale. Bisogna dire che forse è ancora presto per vedere gli effetti della riapertura", afferma all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg).

"Io poi sono a Napoli e probabilmente la mia regione non sarà la prima a mostrare segnali di ripresa del virus, considerati in numeri della Protezione Civile. In ogni caso - conclude Scotti - aspettiamo la prossima settimana per vedere come andrà".