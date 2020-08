Coronavirus, in Lombardia 299 nuovi contagi e 115 morti

(Fotogramma)

La Regione Lombardia nelle ultime 24 ore ha eseguito oltre 12mila tamponi e i nuovi positivi a Sars-CoV-2 sono 299, per un totale di 84.199 contagiati, dopo i +522 di ieri. Secondo i nuovi dati della Regione i decessi oggi sono 115, in linea con la giornata di ieri (111). E' ancora calo dei ricoveri. Oggi i posti occupati in terapia intensiva sono scesi a 276, 21 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva, meno gravi, sono scesi di 113 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.705 ricoverati. I guariti sono 3.808, per un totale di 33.817 .

Drastico calo dei nuovi contagi a Milano rispetto ai giorni scorsi. Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, chi ha contratto il covid in città sono 30 persone in più rispetto a ieri, 66 in provincia. Rispetto alla vigilia sono dati più che dimezzati: ieri erano stati +169 i positivi di cui 66 a Milano città, l'altro ieri +105 di cui 63 nel capoluogo.

A Bergamo ci sono 24 nuovi positivi (ieri +29), a Brescia 60 (ieri +106), a Como 14 dopo i +42 di ieri. A Cremona ci sono 18 casi in più (ieri +12), a Lecco 17 dopo i +16 di ieri. Lodi è stabile con 12 nuovi positivi al covid19, a Mantova ci sono 6 contagi (ieri +9). Dati positivi anche a Monza (+37) Pavia (+23), Sondrio (+1) e Varese (+13).