Da Lombardia in altre Regioni? Zampa: "Andrà valutata situazione"

Sul via libera agli spostamenti tra regioni previsti a partire dal 3 giugno, "andrà valutata seriamente" la situazione della Lombardia. "E' chiaro che dobbiamo vedere anche lì una vera riduzione". Così Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"C'è un rischio molto alto. Il virus non è scomparso e la riapertura non vuol dire che abbiamo superato il problema. Dobbiamo convivere con questo problema. Il contagio non è diminuito. Sono stati messi a punto degli strumenti, ma chiediamo a tutti i cittadini di mantenere comportamenti virtuosi", sottolinea aggiungendo: "Le Regioni che ora sono responsabili di un piano concordato insieme devono fare in modo di attuarlo; se non sarà così non interverremo".