Bassetti: "Chi critica dati Lombardia quanti studi ha pubblicato?"

Alla possibilità che i dati della Lombardia possano essere alterati, come denunciato dalla Fondazione Gimbe, "non credo proprio. Chi lo fa ha dei curricula di grande spessore? Quanti studi clinici hanno condotto? Quanti articoli scientifici hanno pubblicato? Sono solo alcune domande che mi pongo come accademico". A parlare all'Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid della Regione Liguria.

"Mettere in dubbio dati ufficiali inviati al ministero e all’iss non credo sia totalmente corretto specie in questo periodo. Non solo quale sia la valenza scientifica di chi mette in dubbio questi dati - aggiunge Bassetti - A quale università o società scientifica nel campo delle malattie infettive sono collegati?".