Focolaio Roma, D'Amato: "San Raffaele sotto controllo"

(Adnkronos)

"La situazione al momento è sotto controllo, in quanto all'interno della struttura non vi sono più casi positivi. Abbiamo delle code che stiamo gestendo, stiamo richiamando diverse migliaia di persone che sono andate in questa struttura. Abbiamo fatto oggi oltre 5mila tamponi". E' quanto ha spiegato Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, a 'Omnibus' su La7, sottolineando come "la tempestività" sia "un elemento essenziale se vogliamo contrastare e limitare i danni.

Per il focolaio all'Irccs San Raffaele Pisana di Roma, ha detto, "abbiamo una piccola zona rossa e l'abbiamo istituita in 6 ore. Attraverso un contatto immediato con il prefetto, dopo 6 ore c'era l'esercito a presidiare il San Raffaele e nel Lazio noi abbiamo fatto 5 zone rosse" nel corso dell'emergenza Covid-19: "Fondi, Nerola Contigliano, Campagnano Celleno". "Questo è stato un po' il modello che ci ha condotto: testare, tracciare e trattare. Ormai credo che sia questo l'indirizzo che deve essere seguito in tutte le regioni italiane". Le azioni, ribadisce D'Amato, "devono essere immediate e tempestive, altrimenti si fa più difficoltà a circoscrivere e a limitare i danni".

Capire da dove nasce il contagio all'Irccs San Raffaele Pisana di Roma "è fondamentale per capire come si circoscrive il focolaio" di coronavirus Sars-CoV-2, ha aggiunto. "Noi lo facciamo ovviamente non solo in questa occasione, ma in tutte quelle in cui c'è necessità di capire l'andamento virale e risalire a ritroso via via a colui o colei che hanno causato questo andamento dell'epidemia". Al San Raffaele "lo stiamo facendo con molta accuratezza e a breve ci saranno i risultati finali. Non per addebitare qualcosa a qualcuno, ma perché è giusto per la tutela della salute pubblica costruire tutti i percorsi e i tracciamenti". "Compito nostro - ha spiegato - è tutelare la salute pubblica e poi eventualmente, lì dove emergessero situazioni di non rispetto dei protocolli o non adempimento delle prescrizioni, è chiaro che scattano anche elementi di natura sanzionatoria. Ma noi in questa fase siamo fortemente concentrati sulla tutela della salute pubblica".