Clementi: "Virus in regressione, probabile zero casi a fine mese"

(Afp)

"Le infezioni ci sono ancora, ma credo che non si possa negare che in questa fase siamo in un situazione di regressione delle infezioni che sta andando molto bene. E' probabile, e me lo auguro, che alla fine di questo mese potremo arrivare a zero nuovi casi". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, commentando i dati del bollettino della Protezione civile.