L'Oms si 'affida' a Mr. Bean per ricordare norme anti-coronavirus

Mr. Bean (Ipa/Fotogramma)

Un video-promemoria per le persone sull'importanza di lavarsi le mani, distanziarsi fisicamente e dimostrare gentilezza verso gli altri. Con protagonista 'stilizzato' in cartone animato Mr.Bean, che affronta comicamente una fastidiosa tenda a rullo per rivelare una serie di suggerimenti essenziali per proteggere le persone contro Covid-19. E' l'idea lanciata oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che con Project Everyone e Tiger Aspect Productions ha prodotto uno spot di pubblica utilità, veicolato tramite social, proprio per ricordare l'importanza delle regole di base anti-coronavirus.

"Covid-19 - ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms - influenza ogni aspetto della vita umana e dobbiamo usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per condividere informazioni salvavita con tutte le persone in tutto il mondo. Sono grato per il supporto del team e di Mr. Bean per aver prestato la sua voce e il suo talento per diffondere consigli vitali su distanziamento fisico, igiene e conoscenza dei sintomi". Il messaggio è infatti doppiato dalla star di Mr Bean, Rowan Atkinson.