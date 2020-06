Coronavirus, De Donno: "Terapia plasma sicura. Nessun effetto collaterale"

Fotogramma

"Il protocollo sul plasma da convalescenti funziona, è sicuro e non abbiamo osservato eventi avversi o effetti collaterali". Lo ha spiegato Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, nel suo intervento davanti la Commissione Affari Sociali della Camera per le audizioni sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso.

"Nel protocollo Mantova-Pavia, che ha preso in considerazione l'utilizzo di plasma di pazienti convalescenti per il trattamento di soggetti affetti da gravi forme di coronavirus - ha aggiunto - abbiamo osservato che nel 90% dei pazienti arruolati (in totale circa una 50) si è ottenuta la negativizzazione del tampone, una riduzione del tempo di ricovero di 5 giorni e una precoce sospensione dalla ventilazione meccanica per l'ossigeno-terapia e la riduzione della mortalità di circa 11%".

"Questi dati sono stati confermati anche da un lavoro pubblicato su 'Jama' prodotto dai colleghi cinesi. Ieri è uscito il preliminare di uno studio su 25mila pazienti - ha ribadito De Donno - Il nostro protocollo ha fatto da traino a tutta una serie di iniziative, ma voglio ricordare che è stato il primo nel mondo occidentale. E' un protocollo 'ponte' intanto che lo studio 'Tsunami' parta, ma come ho già detto un mese fa, questo studio non sarebbe riuscito a partire perché è già vecchio, sorpassato da ricerche americane. Ma ciò non è grave: succede nelle pandemie quando si deve lavorare in velocità".