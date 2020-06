Bassetti: "Ok a remdesivir ottima notizia"

Fotogramma /Ipa

"Un’ottima notizia per il vecchio continente. L’Ema, l’agenzia europea dei farmaci, ha approvato oggi il remdesivir per il trattamento dei soggetti con polmonite da Covid che abbiano più di 12 anni. Noi ci avevamo creduto fin dal principio. A Genova abbiamo trattato il primo paziente già alla fine di febbraio. Speriamo sia presto disponibile anche in Italia". Così su Facebook Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive dell'università di Genova e direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) all'antivirale remdesivir per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2.