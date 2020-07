Coronavirus, Pregliasco: "Meno di mille ricoverati, Italia sempre meglio"

(Fotogramma)

"Meno di mille ricoverati in Italia: andiamo sempre meglio". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che commentando i dati di oggi della pandemia di Covid-19 sottolinea come "sia molto positivo anche il dato dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 82".

"Resta il caso Lombardia, ma soprattutto il nodo dei focolai, un elemento con cui convivere. Dobbiamo essere pronti a intercettarli e spegnerli, per poter vivere un'estate e un autunno tranquilli. Insomma, il mio messaggio è quello di essere sereni ma vigili", conclude Pregliasco.