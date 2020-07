Coronavirus, 85% morti dei in Italia over 70

(Afp)

In Italia gli anziani sono stati i più colpiti dalla pandemia di Covid-19: quasi l’85% dei decessi riguarda persone over 70, oltre il 56% quelle sopra agli 80. E' quanto emerge dal Rapporto Istat 2020, diffuso oggi dall'Istituto di statistica, che sottolinea come i nostri anziani "sono dunque i più fragili, anche se negli anni hanno visto migliorare sia la salute che la qualità della vita".

In particolare, per quanto riguarda la pandemia, l'Istat sottolinea come essa ha colpito maggiormente gli anziani "sulle cui storie di salute hanno interagito l’effetto diretto dell’infezione e la predisposizione delle diverse malattie compresenti".