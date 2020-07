Medici di famiglia, ecco l'app per eliminare l'attesa

(fotogramma)

Richieste, prenotazione visita ed informazioni tutto in un’unica App utilizzabile da qualsiasi dispositivo. Arriva da Napoli l'applicazione per velocizzare l’operatività dei medici di famiglia, che organizza gli accessi agli ambulatori in modo da evitare code e assembramenti in tempi di Covid-19. "A differenza di altre applicazioni simili che risolvono prevalentemente il problema legato alla prenotazione delle visite in presenza nello studio, 'Medico Veloce' - questo il nome dell’applicazione - permette anche la gestione delle richieste dei pazienti con un sistema che annulla l’utilizzo del telefono e in particolare di Whatsapp - sottolineano i creatori - Inoltre, tramite accesso all’area riservata il paziente del medico può leggere gli avvisi in bacheca riguardanti l’operatività dell’ambulatorio medico".

"Con la fine del lockdown e l’allentamento delle restrizioni di isolamento sociale e cautelative in merito all’utilizzo di mascherine all’aperto e dispositivi di protezione, stiamo assistendo al nascere di tanti focolai che rendono evidente quanto la categoria lavorativa più a rischio contagio sia proprio quella dei medici di medicina generale e loro collaboratori, nonché i pazienti degli stessi che non hanno la possibilità di utilizzare uno strumento come il nostro", sottolinea Vincenzo Puzone, responsabile dello sviluppo dell’applicazione.

"I medici che la stanno utilizzando ne hanno apprezzato da subito i benefici. L’applicazione rappresenta una soluzione 'all in one' a tutte le necessità del medico di famiglia per far fronte all’emergenza sanitaria in corso. Con 'Medico Veloce' anche il paziente meno avvezzo all’utilizzo della tecnologia riesce in modo semplice e veloce ad interagire con il proprio medico, con un notevole risparmio di tempo ed in totale sicurezza”, aggiunge Puzone.

"'Medico Veloce' necessita solo di una connessione ad internet per funzionare, niente installazioni o download, permettendo un vero e proprio smartworking da qualunque luogo e con qualunque dispositivo, nei fatti si presenta come un vero e proprio sito web del medico: rende veloce il reperimento delle info generiche di localizzazione, orari e contatti, e trasferisce al medico che lo utilizza un’immagine moderna e professionale", conclude Puzone.