Coronavirus, positivi 26 deputati del Mississippi

(Fotogramma)

Almeno 26 dei 174 deputati locali del Mississippi sono risultati positivi al coronavirus, così come 10 persone che lavorano al parlamento della capitale, Jackson. Il governatore, Tate Reeves, ha lanciato un appello a chiunque sia stato in contatto con loro a sottoporsi al test per il covid-19.

"La situazione che temevamo è arrivata", ha detto Reeves di fronte al dilagare del contagio in questo stato meridionale. "Per favore proteggetevi, proteggete i vostri cari. Per favore indossate le mascherine e rimanete a casa il più possibile", ha aggiunto il governatore, citato dalla Bbc. In Mississippi si sono registrati 1.188 morti per il coronavirus e oltre 32.800 casi confermati.