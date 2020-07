Sileri: "Espulsione per stranieri che fuggono ai controlli"

Fotogramma

"Il ricorso al Tso per chi rifiuta la quarantena e viola l'isolamento è eccessivo, ed infatti è applicato in altre situazioni. Peraltro ci troviamo davanti a delle situazioni francamente molto rare e quello che deve essere fatto è applicare la legge anche con la denuncia penale. Se la violazione riguarda un cittadino straniero che fugge ai controlli, forse lì anche l'espulsione, una volta finita la quarantena, secondo me potrebbe essere una giusta soluzione". E' la posizione espressa dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri oggi su Rai Radio1 a 'In viva voce'.

"Le regole devono essere rispettate, non si può mettere a repentaglio la vita degli altri", sottolinea ribadendo che "si tratta di casi sporadici molto rari".