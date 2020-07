Clementi: "Proroga stato d'emergenza? Io scendo in piazza"

(Fotogramma)

"Proroga dello stato di emergenza? Abbiamo capito bene? Io scenderò in piazza, lo dichiaro sin d'ora". A prometterlo è il virologo Massimo Clementi che sulla sua pagina Facebook commenta l'ipotesi di una proroga dello stato di emergenza definendola "una incredibile forzatura. Che va in parallelo con i toni terrificanti (totalmente ingiustificati) con cui Tv e grande stampa stanno descrivendo lo stato attuale dell'epidemia".

Rispondendo a un utente che gli chiede se farà qualcosa per impedire che la proroga ci sia, "ma io non sono un politico - chiosa l'esperto - e, diversamente da altri miei colleghi, non lo voglio proprio fare".