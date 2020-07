Emiliano: "Disposto a cedere a Lopalco delega assessore Sanità"

Fotogramma

"Ho capito che mi vuole portare via la delega di assessore alla Sanità. Io forse sono anche disposto a cedergliela, perché effettivamente ognuno deve fare il mestiere che sa fare meglio. D'altra parte non so che altra delega potrebbe avere, quindi meglio la sanità se proprio si deve candidare". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali, commentando con i giornalisti la candidatura di Pierluigi Lopalco a consigliere regionale in una delle liste a sostegno del governatore uscente, praticamente ufficializzata ieri dall'epidemiologo in una trasmissione televisiva. "Adesso vedremo in quale lista si candiderà", ha aggiunto.