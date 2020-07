Dg Oms: "La lezione di Mandela per sconfiggere pandemia"

Afp

"Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. Questa lezione di Mandela ci sarà utile anche per sconfiggere la pandemia. Non è mai troppo tardi per farlo, ma proprio come Madiba dobbiamo batterci con coraggio e con impegno". Lo ha detto all'Adnkronos Salute il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Ginevra, alla vigilia del Mandela Day, la giornata dedicata al leader anti-apartheid. "La lezione di Mandela, il suo impegno, sarà rilevante anche contro Covid-19", ha aggiunto il capo dell'Oms.