Covid, esperta Oms: "Si mascherine, ma serve igiene e distanza"

(Fotogramma)

"Sappiamo che alcuni Paesi stanno rivedendo le loro indicazioni sull'uso delle mascherine, ad esempio nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici e dove non si può rispettare il distanziamento. Noi supportiamo l'uso delle mascherine ma non come sostituto delle misure cruciali contro il nuovo coronavirus: cioè l'igiene delle mani, il distanziamento, i test e il tracciamento dei contatti, l'isolamento dei casi positivi". Lo ha sottolineato Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.