Coronavirus, Oms: " Americhe epicentro pandemia"

La "situazione nelle Americhe è intensa e sfidante. Il Centro e il Sud America sono un epicentro della pandemia. E se è stato fatto molto, molto si deve ancora fare per controllare il virus". Lo ha detto il capo delle emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, Mike Ryan, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa a Ginevra. I paesi sudamericani devono fare i conti con "città popolose", baraccopoli sovraffollate, "comunità indigene. Sono stati fatti progressi ma" quest'area "è ancora in piena battaglia".