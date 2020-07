Burioni: "Tornare alla vita, ma con prudenza"

Fotogramma

"Torniamo alla nostra vita di sempre, ma con un minimo di prudenza. Lo dicevo per i vaccini e lo ripeto per Covid-19: con la salute non si scherza". Torna a lanciare un appello a non abbassare la guardia il virologo Roberto Burioni, che sulla pagina Facebook di 'Medical Facts' riporta, come monito, la triste storia del politico Usa 'no mask' Herman Cain, morto a 74 anni di coronavirus dopo un mese di ricovero.

"Si è battuto perché al comizio di Trump la mascherina non fosse obbligatoria, si è ammalato di Covid-19 ed è purtroppo appena morto", ricorda il virologo che pubblica anche un tweet di Cain in cui l'esponente repubblicano annunciava proprio che la mascherina non sarebbe stata obbligatoria per l'evento con il presidente Donald Trump. "Le persone sono stufe", aveva commentato.