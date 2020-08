Coronavirus, Pregliasco: "Finita la crescita esponenziale, il virus ha un andamento a onde"

(Afp)

"Finita la crescita esponenziale, il virus adesso ha un andamento endemico, 'a onde'. L'aspetto positivo che emerge è la capacità di contenere i focolai e individuare i soggetti che non hanno sintomi". Lo ha detto il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Preglisco, intervistato da SkyTg24. "Come cittadini dobbiamo collaborare e rispettare le misure". Mentre come Paese "dobbiamo pensare alla seconda ondata per organizzarci e riuscire a contenerla", conclude.