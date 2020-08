Coronavirus, Oms: "In stretto contatto con Russia su vaccino"

(Fotogramma/Ipa)

"Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie russe e sono in corso discussioni in merito alla possibile prequalificazione del vaccino da parte dell'Oms". A spiegarlo, oggi durante un incontro delle Nazioni Unite a Ginevra, è stato il portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità Tarik Jašarević. "Ma - ha puntualizzato Jašarević - ancora una volta la prequalificazione di qualsiasi vaccino include la rigorosa revisione e valutazione di tutti i dati di sicurezza ed efficacia richiesti".