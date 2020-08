Covid, D'Amato: "Superati 4mila volontari per test vaccino Spallanzani"

(Fotogramma/Ipa)

"La manifestazione d'interesse pubblica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti-Covid19, ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in un post su Facebook.