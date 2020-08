Covid, nel Lazio 115 casi: 73% importati e 37% da Sardegna

"Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi, il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città. Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. E' assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza". A dirlo è l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, aggiornando i dati su Covid-19 in regione.

Gli altri casi di importazione provengono "9 dalla Spagna, 4 dalla Grecia, 4 dall'Emilia Romagna, 2 da Malta, uno dall'Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall'Ucraina e uno dall'India", dettaglia l'assessore che anticipa: "Nel monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità il valore Rt del Lazio è in calo a 0,7 e si conferma l'ottimo contact tracing".

D'Amato ringrazia "il personale sanitario per lo sforzo notevole" compiuto "lavorando con le tute a 40 gradi nei drive-in. Chiedo a tutti di rispettare il lavoro di medici e infermieri e l'enorme sforzo che stanno facendo i nostri professionisti sanitari per garantire la tutela della salute pubblica", ha detto ricordando che questa mattina sono partiti i test di sieroprevalenza per il personale scolastico del Lazio. "Abbiamo ricevuto dai professionisti già oltre 10mila prenotazioni per i test che verranno eseguiti anche al personale ausiliario, delle mense e del trasporto scolastico".

Per quanto riguarda i contagi, nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 31 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi 24 sono di rientro, 15 dalla Sardegna, 3 dalla Grecia, 2 da Malta, uno dalla Croazia, uno dalla Spagna, uno dall'Etiopia e uno dall'Emilia-Romagna. Nella Asl Roma 2 sono 35 i casi nelle ultime 24h e tra questi 2 sono contatti di un caso noto e isolato. Sedici sono di rientro, 9 dalla Sardegna, 3 dalla Spagna. Gli altri casi hanno l'indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 9 i casi nelle ultime 24h e tra questi 7 sono di rientro 3 dalla Spagna (2 da Ibiza), 2 dall'Emilia Romagna, uno dalla Sardegna e uno dall'Ucraina. Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e tra questi 2 sono di rientro uno dalla Sardegna e 3 sono contatti di casi già noti e isolati e si tratta di una bambina di 8 anni, una bambina di 15 anni e una donna di 28 anni.

Nella Asl Roma 5 sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 3 casi di rientro da una vacanza in Sardegna. Si registra un decesso di una donna di 87 anni presso il Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 6 sono 24 i casi nelle ultime 24h e tra questi 12 di rientro dalla Sardegna e uno dalla Grecia, 4 casi individuati in accesso al pronto soccorso e 4 casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 8 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone sono 4 i casi e si tratta di 3 ragazzi di rientro dalla Sardegna e un caso di una donna con link a un caso già noto e isolato. Nella Asl di Latina si registra un caso e si tratta di un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono 2 i casi e si tratta di rientri uno dall'Emilia Romagna e un uomo di nazionalità indiana di rientro dal Paese di origine. Avviato il contact tracing internazionale. Nella Asl di Rieti si registra un caso e si tratta di un uomo di rientro dalla Spagna.