Covid, virologo Clementi: "Contagi dei 'vicini di casa' tracimano"

"Purtroppo da noi vediamo l'andamento che stanno avendo altri Paesi in Europa: la Spagna oggi è arrivata all'apice con oltre 3mila contagi e così anche altri nostri 'vicini di casa'. Così quello che vediamo è quello che tracima da queste situazioni. La popolazione andava indirizzata nella scelta delle vacanze, c'era infatti una situazione in evoluzione in molti Paesi limitrofi. Questo ha poi portato ad avere focolai anche da noi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia all'ospedale San Raffaele di Milano, commentando i dati dei contagi rilevati oggi in Italia. "Dobbiamo controllare queste persone che tornano in Italia - aggiunge Clementi - Servono i tamponi in partenza prima che si imbarchino su voli o navi".