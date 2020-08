Coronavirus, Oms: "Speriamo pandemia passi in meno due anni"

(Afp)

Ci sono voluti due anni per far passare l'epidemia di spagnola scoppiata nel 1918, speriamo che questa pandemia "passi in meno di due anni". E' quanto ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella sua conferenza stampa giornaliera a Ginevra. Rispetto a cento anni fa "ci sono più connessioni, che permettono una maggiore diffusione del virus, ma allo stesso tempo abbiamo la tecnologia e le conoscenze per fermarlo", ha detto.

"Il vaccino sarà uno strumento vitale e speriamo di averne uno il prima possibile. Ma non c'è alcuna garanzia che lo avremo. E anche se lo dovessimo avere, non metterà fine da solo alla pandemia" ha evidenziato il direttore generale dell'Oms.

"Dobbiamo tutti imparare a controllare e gestire questo virus utilizzando gli strumenti che abbiamo ora - ha aggiunto - dobbiamo apportare le modifiche alla nostra vita quotidiana che sono necessarie per mantenere noi stessi e gli altri al sicuro".