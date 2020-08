Vaia: "Non è tempo di paura ma di responsabilità"

Francesco Vaia (Fotogramma)

"Non è il tempo della paura né del panico ma della responsabilità. Leggo negli occhi di tutte le persone che incontro una domanda: che sta succedendo? Davvero sta riprendendo tutto? Adesso che facciamo?". Lo scrive, in una sua riflessione su Facebook, il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che invita tutti ad atteggiamenti responsabili, comunità scientifica compresa.

"In tempi non sospetti - scrive Vaia - la comunità clinica e scientifica più avvertita e moderata aveva lanciato un appello ai giovani perché non ascoltassero i cattivi maestri. Ai genitori perché riprendessero in mano il ruolo di orientamento e di accompagnamento assumendosi anche la responsabilità di dire no qualche volta, esercitando così in concreto il dovere della genitorialità".

"Ora, però, guai a chi si rende protagonista di messaggi di paura che paralizzano il Paese e rischiano di aumentare le sequele psicologiche , soprattutto a danno dei più giovani. Sobrietà, equilibrio, responsabilità, decisioni da prendere ormai non più procrastinabili questi i nostri temi".

"Evitare che si imbarchino nei porti, in aeroporti e stazioni persone positive al coronavirus ma asintomatiche e senza febbre - continua Vaia -. Un biglietto, un tampone deve essere la decisione. Ma rapida! Possibile che non si riesca ad attuare un protocollo, un’intesa tra Stati?".

"La sanità, gli operatori sanitari, tutti, nel nostro Paese, stanno facendo la loro parte, spesso rinunciando a ferie meritate e lavorando sotto il sole a temperature insopportabili. Ma ora chi deve decidere decida, rapidamente", conclude.