(Fotogramma)

Dal primo settembre coprifuoco a L'Avana per contrastare la diffusione del coronavirus. Sarà in vigore dalle 19 alle 5, almeno fino al 15 settembre. Sarà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine in strada. Rafforzati anche i controlli in entrata e in uscita da L'Avana. Da marzo Cuba registra 3.806 casi di coronavirus e 92 decessi.