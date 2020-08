Covid, Ricciardi: "Scienza ha previsto aumento casi ma politici non ascoltano"

(Fotogramma)

"La scienza aveva previsto benissimo" l'aumento dei casi ma in Francia "sono i politici che non hanno ascoltato". A scriverlo su Twitter è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, postando la notizia dell'allarme del premier francese Jean Castex che accusa gli scienziati di non aver previsto il 'boom' di casi in Francia, quadruplicati rispetto ad un mese fa, che ieri hanno superato i 6mila casi in 24 ore.