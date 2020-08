Gismondo: "Basta parlare di Sardegna come isola del contagio"

(Fotogramma)

"Basta parlare di Sardegna come l'isola del contagio. Basta puntare il dito su uno o l'altro locale di divertimento. I giovani hanno gli stessi comportamenti a Cortina, a Rimini ed in qualsiasi località turistica. I contagi ci sono dappertutto. Peraltro in una circolazione così vasta del virus identificare l'origine del focolaio è estremamente difficile". E' l'appello di Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"I giovani - spiega la virologa all'Adnkronos Salute - si muovono in gruppo e stanno insieme in spiaggia, a prendere l'aperitivo, a ballare. Giusto tracciare ma l'aggressione mediatica nei confronti della Sardegna non fa bene a nessuno. Qualcuno sa che i lavoratori stagionali devono maturare 180 giorni di attività per ottenere i sussidi?".