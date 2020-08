Sileri: "Contact tracing funziona, così evitiamo chiusure nuclei abitativi"

(Fotogramma)

"Il sistema di contact tracing sta funzionando e ci permette di evitare di dover chiudere interi nuclei abitativi se si riesce a mappare i contatti dei positivi". Lo scrive il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un tweet. "Immuni ci dà un supporto più veloce e tempestivo in questa operazione, per questo è necessario scaricarla".