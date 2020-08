Tamponi alla frontiera, Italia e Francia lavorano a intesa

(Fotogramma)

Sull'emergenza legata alla crescita dei casi da coronavirus Sars-CoV-2 in Francia "c'è già un'interlocuzione avviata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Si sta valutando il tema della reciprocità non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, ovvero la possibilità del tampone di controllo in entrata e in uscita. Io credo che questa possa essere una scelta che tutela". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta a RaiNews24.